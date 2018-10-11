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Güzellerde heyecan dorukta

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International Top Model Of Cyprus modellik yarışmasının yarışmacıları basına tanıtıldı

Güzellerde heyecan dorukta
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H&V Ajans Direktörü Hayriye Vurdu’nun organizasyonluğunda bu yıl 13 Ekim Cumartesi akşamı Girne’de beşincisi düzenlenecek olan International Top Model Of Cyprus modellik yarışmasının yarışmacıları basına tanıtıldı.

16 ülkenin yarıştığı sıra numaraları ve ülkeler şöyle:

Yarışmaya katılan modellerin sıra numaraları ve ülkeleri şöyle:

1 .Valentina Gorbulya -Polonya

2. Mariana Mosic-İspanya

3.Ayla Boransel - KKTC

4.Dilara Ataseven - Türkiye

5.Angelina Tıutivnova- Litvanya

6.Patrica Acosta -Venezuela

7.Maritza Contreras-Kolombiya

8.Yuliana Pigalina - Rusya

9.İrina Tkacheva - Romanya

10.Julia Kesconovic- Karadağ

11.Jana Feoktistova -Portekiz

12.Julia Forster-Australya

13.Alona Lahunova-Ukrayna

14.Alina Danilevich -Belarus

15.Ana Kaçar-Sırbistan

16.Brenda Silva-Brezilya

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