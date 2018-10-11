Güzellerde heyecan dorukta

H&V Ajans Direktörü Hayriye Vurdu’nun organizasyonluğunda bu yıl 13 Ekim Cumartesi akşamı Girne’de beşincisi düzenlenecek olan International Top Model Of Cyprus modellik yarışmasının yarışmacıları basına tanıtıldı.
16 ülkenin yarıştığı sıra numaraları ve ülkeler şöyle:
Yarışmaya katılan modellerin sıra numaraları ve ülkeleri şöyle:
1 .Valentina Gorbulya -Polonya
2. Mariana Mosic-İspanya
3.Ayla Boransel - KKTC
4.Dilara Ataseven - Türkiye
5.Angelina Tıutivnova- Litvanya
6.Patrica Acosta -Venezuela
7.Maritza Contreras-Kolombiya
8.Yuliana Pigalina - Rusya
9.İrina Tkacheva - Romanya
10.Julia Kesconovic- Karadağ
11.Jana Feoktistova -Portekiz
12.Julia Forster-Australya
13.Alona Lahunova-Ukrayna
14.Alina Danilevich -Belarus
15.Ana Kaçar-Sırbistan
16.Brenda Silva-Brezilya