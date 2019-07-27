Güzeller Başbakanlıkta

Başbakan Ersin Tatar, Günkut Ajans organizasyonunda, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleşecek “Miss Kuzey Kıbrıs 2019” Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde gerçekleştirilecek “Mr. Kuzey Kıbrıs 2019” güzellik yarışması adaylarını kabul etti.

Kabulde konuşan, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut, bir Ada efsanesi olan yarışmanın 1984 yılından bu yana yapıldığına işaret ederek, Miss Kuzey Kıbrıs’ın bu yıl 33.’sünün gerçekleştirileceğini söyledi.

Yarışmanın uyuşturucu ile mücadeleye ve kanser hastalarına yapacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, yarışmaya katılacak bay ve bayan adaylara başarı diledi.

Başbakan Tatar, yarışmacılara, yarışma kamplarında güzel dostlukların kurulduğunu, bunların değerinin iyi bilinmesi tavsiyesinde bulunarak, yarışmayı kazananların KKTC’yi uluslararası yarışmalarda temsil edeceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, cesaret gösterip yarışmaya katılan tüm gençleri kutlayarak, başarı diledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışması finalistlerini kabul etti.

Her iki yarışmanın sosyal açıdan önemine değinen Meral Akıncı, “Gençlerimizin katıldığı bu yarışmalar, gerek kanayan bir yara olan kansere gerekse her gün artan uyuşturucu problemine karşı maddi ve manevi yönden destek verecektir” diye konuştu.