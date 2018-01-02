Gülşen – Murat’la gümbür gümbür eğlence

Sevilen sanatçılar Gülşen ile Murat Boz’un sahne aldığı gecede Les Ambassador Hotel & Casino konukları gümbür gümbür bir eğlenceyle unutamayacakları saatler yaşadılar

Girne’de açılan ülkemizin ilk 7 yıldızlı oteli Les Ambassador Hotel & Casino yılbaşı akşamı Türkiye’nin iki ünlü popçusunu ayni sahnede ağırladı.

Sevilen sanatçılar Gülşen ile Murat Boz’un sahne aldığı gecede Les Ambassador Hotel & Casino konukları unutamayacakları saatler yaşadılar.

Yaklaşık bin beş yüz kişinin katıldığı eğlenceli gecede sanatçılar 2018 yılına girerken yaptıkları düetle konuklardan tam not aldılar.

Yeni yılın ilk dakikalarına ikilinin düetleriyle eğlenerek giren konuklar bol bol göbek atarak yeni yıla merhaba dediler.