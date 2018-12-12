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Güliz Ayla Backwood’a geliyor

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Güliz Ayla Backwood’a geliyor
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Girne’nin canlı müzikteki tek adresi Backwood XL Performance Hall Türkiye’nin en iyi çıkış yapan sanatçısı Güliz Ayla’yı konuk etmeye hazırlanıyor. Olmazsan Olmaz şarkısı ile müzik piyasalarını alt üst eden sanatçı Backwood XL için geniş bir repetuvar hazırladığını duyurdu.

Girne gecelerinin vazgeçilmezi Backwood XL’da 14 Aralık Cuma gecesi en özel performansı ile Güliz Ayla konser verecek. Sosyal medya hesabından da sürekli olarak Kıbrıs’a geleceğini ve Backwood XL’da konser vereceğini duyuran genç ve başarılı sanatçının konserine oldukça yoğun ilgi var. Güzel sanatçı Kıbrıslı hayranları için o gece konser vermeye hazırlanıyor. 14 Aralık Cuma gecesi Backwood XL Girne’de ‘Gelsin Öpsün Kalbimi’ diyecek.

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