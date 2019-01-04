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Gülben Ergen’le unutulmaz gece

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The Arkın Colony Hotel'de yeni yıl akşamı sahne alan Gülben Ergen 2,5 saat boyunca konuklara unutulmaz bir yeni yıl eğlencesi sundu

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Gülben Ergen’le unutulmaz gece
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Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Gülben Ergen yılbaşı akşam The Arkın Colony Hotel'de sahne alarak hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı.

Gülben Ergen’in Colony Otel’deki yeni yıl gala programına yaklaşık 1000 kişi katıldı. Rezervasyonlarını ve bilet satışlarını 20 gün önce bitiren sanatçı sahneye adeta kapalı gişe olarak çıktı.

2,5 saat boyunca sahnede kalan  Gülben Ergen tüm otel misafirlerine seslenirken, gece coşkulu bir ortamda geçti.

Gülben Ergen, konserinde hem yeni hem eski şarkılarını The Arkın Colony  konukları için seslendirdi. Çok güzel geçen konserinin ardından izleyicilerine teşekkür eden Gülben Ergen,yeni yılda  Kıbrıs’ta olmaktan ve Kıbrıslı dinleyicilere konser vermekten çok mutlu olduğunu belirtti.

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