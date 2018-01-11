Grup Rast’la eğlence ziyafeti

Barricade Lounge & Bar, Lefkoşa’da eğlencenin adresi olmaya devam ediyor

Lefkoşa’da gece hayatına damgasını vuran eğlence mekanı Barricade Lounge & Bar, Surlariçi’nde eğlencenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Cumartesi geceleri eğlence severlerin yakından tanıdığı sevilen yerli grup Rast, dinleyicilerine eğlence ziyafeti sunuyor.

Uzun yıllardır adamızın sahnelerinin değişilmez ismi haline gelen Rast, geçtiğimiz Cumartesi gecesi yine müzikseverlerle bir araya geldi. Grup Rast, Barricade’in otantik atmosferinde şarkılarını seslendirirken her hafta artan ilgiyle enerjisini misafirleri ile paylaşarak geceye herkesi ortak etti.