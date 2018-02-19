Grand Pasha, Hakan Yazıcıoğlu’yla coştu

Sahnelerin güçlü sesi Hakan Yazıcıoğlu’nun orkestra elemanlarıyla birlikte coşku ve heyecan kattığı Grand Pasha Otel & SPA’nın geleneksel personel gecesi görülmeye değerdi

Girne’nin eğlence kültürüne zenginlik katmaya devam eden Grand Pasha Otel & SPA’nın geleneksel personel gecesi coşkuyla yaşandı.

Geceye bu kez konuk olarak aileleriyle birlikte katılan personele başta Genel Müdür Kemal Üresin ve yönetim kademelerinde çalışanlar keyifle hizmet etti.

Grand Pasha Otel Genel Müdürü Kemal Üresin gecede yaptığı konuşmada geçtiğimiz yılın hedeflerin üzerinde bir başarıyla geride bırakılmasında özveriyle çalışan personele teşekkür etti. Ülkenin turizm ekonomisine katkılar koyarken, toplumsal sosyal sorumluluğa özel önem vermeye devam etmekten onur duyduklarını belirten Üresin otele gelen her konuğa sevgiyle hizmet eden tüm çalışanlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi.

Sahnelerin güçlü sesi Hakan Yazıcıoğlu’nun orkestra elemanlarıyla birlikte coşku ve heyecan kattığı gece, yılın personeli olarak belirlenen Murat Sanlav’a ödül takdimi ve zengin hediyelerin yer aldığı geleneksel piyango çekilişi ile noktalandı. Lha