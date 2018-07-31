banner107
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
13 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
82 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
24 0
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
99 0
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
26 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
101 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
49 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
48 0
banner82
banner147

Göz kamaştıran tanıtım

banner27

Seniha Kanatlı, Altınbaş mağazasında 2018 takı modellerini tanıttı

Göz kamaştıran tanıtım
banner137

 

Kıbrıs’ın eski başarılı mankenlerinden Angelo Ajans direktörü Seniha Kanatlı, Altınbaş Holding’in özel davetlisi olarak adaya geldi.


Kanatlı, geçtiğimiz Cumartesi günü Altınbaş’ın Lefkoşa Dereboyu’ndaki takı mağazasında 2018 takı modellerini tanıttı.

Tanıtımda birbirinden güzel altınlar göz kamaştırdı. Birbirinden değerli takılar ile poz veren Kanatlı ise Altınbaş hayranlığını dile getirdi.

Altınbaş Holding mağaza müdürü Halil Özkol, Altınbaş mağazalarında bulunan takıların en kaliteli altın ürünleri olduğunu ve tüm ürünlerin her ay sonu yenilendiğini dile getirdi. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.