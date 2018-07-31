Göz kamaştıran tanıtım

Seniha Kanatlı, Altınbaş mağazasında 2018 takı modellerini tanıttı

Kıbrıs’ın eski başarılı mankenlerinden Angelo Ajans direktörü Seniha Kanatlı, Altınbaş Holding’in özel davetlisi olarak adaya geldi.



Kanatlı, geçtiğimiz Cumartesi günü Altınbaş’ın Lefkoşa Dereboyu’ndaki takı mağazasında 2018 takı modellerini tanıttı.

Tanıtımda birbirinden güzel altınlar göz kamaştırdı. Birbirinden değerli takılar ile poz veren Kanatlı ise Altınbaş hayranlığını dile getirdi.

Altınbaş Holding mağaza müdürü Halil Özkol, Altınbaş mağazalarında bulunan takıların en kaliteli altın ürünleri olduğunu ve tüm ürünlerin her ay sonu yenilendiğini dile getirdi.