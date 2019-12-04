Görneçliler dayanışma gecesinde coştu

Görneç Spor Kulübü’nün düzenlediği dayanışma gecesinde eğlenceli saatler geçirildi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Ligin güzide kulüplerinden Görneç Spor Kulübü, Demirhan'da bulunan Özgitler Restorantta düzenlediği dayanışma gecesine tüm Görneç'e gönül verenler, iş adamları, milletvekilleri ve spor camiası ile kulüp başkanları katıldı.

Gecenin sunuculuğunu üstlenen Hüseyin Kıral gece boyunca kulübe destek mesajlarını okudu. Gecenin açılış konuşmasını Görneç kulüp başkanı Mehmet Şah yaparken, Fahri başkan Musa Sönmezler de gecede konuşma gerçekleştirdi.

Gecede piyanist şantör İsa Celal ile konuk sanatçılar Andonis ve Elefteria buzuki eşliğinde birbirinden güzel Rumca ve Türkçe şarkılar söyleyerek gecenin eğlencesini doruğa taşıdılar.