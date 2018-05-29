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Görkemli açılış

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Cage Club’ın eğlence severler tarafından dört gözle beklenen açılışına binlerce genç akın etti. Karnavalı aratmayan gecede coşku hiç eksilmedi. Cage özlemi öyle büyüktü ki, eğlence severler sabaha kadar dans edip eğlendi

Görkemli açılış
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Adanın tartışmasız en kaliteli eğlence mekanı Cage Club "Golden Era" sloganı ile geçtiğimiz cumartesi akşamı kapılarını konuklarına açarken, Girne'de yer yerinden oynadı.

Cage Club’ın eğlence severler tarafından dört gözle beklenen açılışına binlerce genç akın etti. Kapıda uzun kuyrukların oluştuğu gecede adeta izdiham yaşandı.

Son yılların en kalabalık açılışlarından birine imza atan Cage Club, büyüleyici atmosferi ve sıra dışı şovlarıyla binlerce kişiye en iyi hizmet ve eğlenceyi yaşattı.

Ülkemizin başarılı DJ'leri J&B ve Barış Pulat'ın yanı sıra ülkemizde tatilde bulunan Umut Özsoy ile Magic Potion'ın kabin başına geçtiği gecede konuklar gecenin geç saatlerine kadar dans ederek eğlendi.

Haftanın üç gecesi (Çarşamba-Cuma ve Cumartesi) hizmet verecek olan Cage Wonderland'ta yaz boyunca bir birinden yıldız isimler kabin başında performans sergileyecek.

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