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Golden Cage’te Oğuzhan rüzgarı

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Golden Cage’te her Cumartesi akşamı sahne alan Oğuzhan, birbirinden hareketli parçalarıyla yine konukları coşturdu

Golden Cage’te Oğuzhan rüzgarı
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Ülkemizin sahnelerinin sevilen sesi Oğuzhan, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Golden Cage’i salladı.

Her Cumartesi akşamı Cratos Premium’un beğenilen restoranı Golden Cage’te sahne alan Oğuzhan, hayranlarının yoğun ilgisi ve alkışları arasında sahneye çıktı.

Yaklaşık 200 kişinin izlediği Oğuzhan, her zaman olduğu gibi birbirinden güzel şarkıları ile konukları coşturdu. Misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatan sanatçının neşeli tavırları dikkat çekti.

Kendine özgü dekorasyonu ve mistik atmosferi ile her zaman olduğu gibi yine kendine hayran bırakan Golden Cage, canlı müziği ve birbirinden lezzetli Lübnan yemekleriyle de gönüllere taht kurdu.

Golden Cage’in 17 Şubat günü Sevgililer Günü’ne özel  programında Yeşim Salkım - Oğuzhan düeti yine çok konuşulacak. 

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