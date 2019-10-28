Gökhan Tepe’nin bebek heyecanı

Merit Crystal Cove Hotel’de sahne alan Gökhan Tepe, 1.5 ay sonra dünyaya gelecek bebeği için ninni yazacağını söyledi. Heyecanını sahnede hayranlarıyla paylaşan Gökhan Tepe, “İnşallah biz de evlat sahibi olacağız. Şimdiden uykusuz her gece adlı şarkıyı ezberledik. Sağdan soldan bol bol geri bildirim alıyoruz. Allah tüm çocuklarımıza sağlık sıhhat versin” dedi.

Konseri sırasında tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sunan Gökhan Tepe, sonrasında ise gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Kuzey Kıbrıs’ta olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Gökhan Tepe, “Burada olmak çok keyif verici. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tabi, Kıbrıs konserlerimizde çok geniş bir repertuara yer veriyoruz. Pop müzikten Türk sanat müziğine, arabesklere kadar. O yüzden Kıbrıs' a geldiğimde çok zevk alıyorum” dedi.

Bebek heyecanını gazetecilerle de paylaşan Gökhan Tepe, zorlandıkları süreci yavaş yavaş atlattıklarını belirterek, bebek için son hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Kavuşmayı dört gözle beklediklerini belirten Gökhan Tepe, “Odasını hazırlıyoruz.

Çok tatlı bir telaş içerisindeyiz. İsim konusunda tercihi eşime bırakacağım. Evladımla göz göze geldiğimizde içimden dökülen duygularla bir şarkı yazabilirim. Ama eşimin özel bir isteği var. Bebeğimiz için ninni yazacağım” dedi.