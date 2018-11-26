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Gökhan Tepe’den müzik ziyafeti

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The Arkın Colony Hotel’de dinleyicisi ile buluşan Gökhan Tepe hareketli parçalarla başladığı konserinde seslendirdiği birbirinden özel şarkılarıyla dinleyicilere adeta müzik ziyafeti verdi

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Gökhan Tepe’den müzik ziyafeti
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 Sevilen sanatçı Gökhan Tepe, Girne’nin güzide otellerinden The Arkın Colony  Hotel’deki konserinde, tam anlamıyla müzik ziyafeti yaşattı.

Cumartesi akşamı  sahne aldığı The Arkın Colony Hotel’de dinleyicisi ile buluşan Gökhan Tepe hareketli parçalarla başladığı konserinde yaklaşık 300 kişiyi mest etti.

Hemen hemen her şarkısında kendisine eşlik eden konuklarını coşturan Tepe, “Demli Şarkılar” adını verdiği, 70’li ve 80’li yıllara damgasını vuran arabesk şarkılarla da zamanda yolculuğa çıktı.

Kendine ait ancak başka sanatçılar tarafından seslendirilen Türkan, Beyaz, Araftayım, Ah Ulan Sevda gibi hit olan şarkılarından bazılarını seslendiren Gökhan Tepe, gece boyunca bol bol alkış aldı.

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