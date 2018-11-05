Gökçe Mağusalıları coşturdu

Türk pop müziğinin sevilen kadın seslerinden Gökçe Mağusa’daki City Mall AVM’nin 2. kuruluş yıldönümü etkiliğinde binlerce konuğu coşturdu

Mağusa ve bölge halkına 2016 yılından itibaren hizmet veren City Mall AVM, ikinci yaşını pop müziğin sevilen seslerinden Gökçe ile kutladı.

Kaliteli hizmet anlayışı ve yaptığı etkinlikler ile tercih sebebi olan City Mall AVM’nin ikinci kuruluş yıldönümünde konuşma gerçekleştiren City Mall Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Tarımer konuşmasında, “ Bugün City Mall’ın açılışının ikinci yılını kutluyoruz.

Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız, düzenlediğimiz tüm etkinliklere katıldığınız için öncelikle şahsım, Elektrokur Limited, City Mall ve yatırımcılarımız adına hepinize teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmaların ardından, kendine has yorumu ile Gökçe; “Tuttu Fırlattı Kalbimi,Ne Yapardım Bilmem,Aynaların Ardından, Artist, Tiktak, Çık Hayatımdan, Reva, Oh olsun, Aşık olmak İstemiyorum” gibi şarkılarıyla City Mall Alışveriş Merkezi’ni dolduran ziyaretçilerin kulaklarının pasını sildi. (MHA)