Girne’ye yeni soluk

Kuzey Kıbrıs’ın incisi Girne’ye yeni bir soluk getiren Shell Wi Fish Restaurant yoğun davetli katılımı eşliğinde açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta siyasetten cemiyet hayatına kadar birbirinden ünlü isimler yerini aldı… Eşsiz denize sıfır ambiansı ve şık dekoruyla, hiçbir yerde olmayan soğuk-sıcak mezeleri ve balık çeşitleriyle Shell Wi Fish Restaurant Girne lezzet dünyasına apayrı bir soluk katacak.

Açılışın ev sahipliğini yapan başarılı iş insanları Özge-Halil Falyalı çifti bu özel açılışta konuklarla yakından ilgilendi.

Shell Wi Fish Restaurant açılışında davetlilere çok zengin bir ağırlama yapıldı.

“Kıbrıs’ın en iddialı balık restoranı!” sloganı ile hizmet vermeye başlayan Shell Wi Fish Restaurant kısa sürede herkesin büyük beğenisini kazandı.

Açılışa katılan misafirler Shell Wi Fish Restaurant’ın eşsiz menüsünün tadına doyamadılar. Özellikle Kıbrıs cemiyet hayatının önde gelen isimleri bu açılışta şıklıkları ile göz doldurdu. Birçok iş insanı da bu özel açılışa yoğun ilgi gösterdi. Açılışta sunulan keman resitali davetlilerden tam not aldı.

Açılış kurdelesini kesen Başbakan Ersin Tatar bu yatırımın bol kazanç getirmesini temenni etti.