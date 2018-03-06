Girne’ye yeni bir mekan daha

Girne bölgesinde cafe&bar tarzı mekanlara bir yenisi daha eklendi. Avni Cafe&Bar, açılış töreniyle hizmete girdi

Girne bölgesi yeni bir cafe&bar tarzı mekana daha kavuştu.

GCO Invenstment Şti Ltd’in bir kuruluşu olan Avni Cafe&Bar Cumartesi günü gerçekleşen açılış töreniyle hizmete başladı. Mekanın açılışını Halkın Partisi Lefkoşa milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu gerçekleştirdi.

Manavoğlu, bu gibi mekanlara Girne’nin ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Avni Cafe & Bar Direktörü Gülzade Şeker ise yaptığı konuşmada “Halkımıza kaliteli şirin evi gibi hissetmesi sağladığımız bir mekan yaratmış bulunmaktayız. Değerli halkımızın mekanımıza geldiklerinde huzur bulacakları rahatça kitap okuyup çayını kahvesini yemeği yiyebileceği bir mekan oluşturduk” dedi.

Açılışta canlı müzik dinletisi ve konuklara izaz ikram yapıldı.