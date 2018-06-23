Girne’ye modern bir spa ve fitness merkezi

Girne’nin en büyük spa ve fitness merkezi Life Point, birçok hizmeti tek bir çatı altında topladı

Girne’nin en büyük en geniş kapsamlı spa ve fitness merkezi olan Life Point’in açılışı, Türkiye’nin ünlü besteci ve şarkıcılarından Sinan Akçıl’ın katılımı ile gerçekleşti.

Açılışa konukların ilgisi büyük olurken, açılışta konuşan Akçıl, Girne gibi her geçen gün gelişen bir kente böylesi kapsamlı bir spa ve fitness merkezinin çok yakışacağını kaydetti.

Açılış sonrasında müzik eşliğinde dansçıların şovları ilgi toplarken, konuklar merkeze hayran kaldı.

Fitness, sauna, Rus saunası, buhar odası, kar çeşmesi, tuz odası, güzellik merkezi, lazer, cilt bakımı, kapalı havuz gibi birçok hizmeti tek bir tesis altında toplayan Life Point misafirlerini bekliyor.