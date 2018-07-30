Girne’de Ziynet Sali coşkusu

Sevilen sanatçı Ziynet Sali, dillerden düşmeyen hit şarkıları, davullu zurnalı sahne coşkusu ile salonu dolduran hayranlarına oturma yasağı uygulayarak, Grand Pasha Otel& Pasha Casino konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Kıbrıslı sanatçı Ziynet Sali önceki akşam Girne Grand Pasha Otel& Pasha Casino konserinde sevenlerine unutulmaz bir nostalji akşamı yaşattı.

Dillerden düşmeyen hit şarkıları, davullu zurnalı sahne coşkusu ile salonu dolduran hayranlarına oturma yasağı uygulayan Ziynet Sali, satış rekorları kıran son albümü Chikolata, Sonsuz Ol, Gelemiyorum Yanına parçalarıyla ayakta alkışlandı.

Grand Pasha Otel Vienna Balo Salonu’nu dolduran sevenleriyle şarkı aralarında keyifli sohbetler yapan Sali, evlilik yaşını çoktan aştığını, sahne müzik, konser derken bekar kaldığını ancak bu evlilik ve çocuk özlemine her an son verebileceğini ifade etti.