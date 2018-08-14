Girne’de tarihi gece

Nefesler tutuldu! Dünya yıldızı Don Diablo bu akşam Cage Wonderland festival sahnesinde tarihi bir geceye imza atacak. Binlerce kişinin dört gözle beklediği bu dev konser, Girne’de deprem etkisi yaratacak

Dünya dans müziğinin bir numaralı ismi Don Diablo, bu akşam Cage Wonderland festival sahnesinde tarihi bir geceye imza atacak.

DJ Mag sıralamasında 11’inci sırada yer alan ve yine ayni listede Dans Müzik prodüktörü olarak 1. sırada bulunan Diablo ilk kez Kıbrıs'a geliyor.

Dünyanın en büyük festivallerinin vazgeçilmezi olan Don Diablo, özel jetiyle bugün saat 19.00 sıralarında Ercan Havaalanı’na varacak.

Ülkenin tartışmasız en kaliteli eğlence mekanı olan Cage Wonderland’ın başarılı işletmecisi Bayram Sözüdoğru’nun yoğun girişimleri sonucu gerçekleştirilecek olan Diablo konseri için büyük bir heyecan yaşanıyor.

Tiesto’dan sonra ülkemize gelecek en büyük ve en kariyerli DJ ve Prodüktör olma özelliği taşıyacak olan Don Diablo, Girne’de adeta deprem etkisi yaratacak.

Çevre ülkelerdeki hayranlarının da ilgisini çekmiş durumda olan konser nedeniyle ülkeye turist akını olması beklenirken, bu tarihi konserle ilgili Cage Wonderland rezervasyonlarına olağanüstü ilgi olduğu öğrenildi.

Gecenin Programı:

Kapı Açılış: 21.30

21.30-22.30 DJ J&B

22.30-23-50 Barış Pulat

23.50-00.00 Change Over

00.00-01.30 DON DIABLO

03.30-02.30 Barış Pulat