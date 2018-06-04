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Girne’de Sinan Akçıl fırtınası

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Cumartesi akşamı Girne’de bulunan Retro Lounge’de sahne alan Sinan Akçıl, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı

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Girne’de Sinan Akçıl fırtınası
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Türkiye’nin ünlü besteci ve şarkıcılarından Sinan Akçıl, uzun bir aradan sonra ülkemizde verdiği konserle yer yerinden oynadı.

Sanatçı, Cumartesi akşamı Girne’de bulunan Retro Lounge sahne aldı.

Son şarkısı demesinler ile  ile zirvede yer alan sanatçı gecede ‘Şarttır’, ‘İyi Değilim’, ‘Demesinler’ ve ‘Yüzyılın Aşk’ı şarkılarını seslendiren sanatçı konuklardan tam not aldı.

Sanatçı gecede konukların yoğun ilgilisi ile karşılaştı. Gecede kısa birde konuşma yapan sanatçı mekan sahibi Gamze Yücel’e Girne halkına böyle bir mekan kazandırdığı için teşekkür ederken Kıbrıs’tan ev alacağını da söyledi.

Bu büyük konserde  Kıbrıs’ın en iyi dans grubu Aphrodite’nin birbirinden güzel ve yetenekli dansçıları da şovlarıyla da geceye renk kattı.

Mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz  gece boyunca sanatçı Sinan Akçıl’a eşlik etti.

 

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