Girne’de Sinan Akçıl fırtınası

Cumartesi akşamı Girne’de bulunan Retro Lounge’de sahne alan Sinan Akçıl, konuklara unutulmaz bir gece yaşattı

Türkiye’nin ünlü besteci ve şarkıcılarından Sinan Akçıl, uzun bir aradan sonra ülkemizde verdiği konserle yer yerinden oynadı.

Sanatçı, Cumartesi akşamı Girne’de bulunan Retro Lounge sahne aldı.

Son şarkısı demesinler ile ile zirvede yer alan sanatçı gecede ‘Şarttır’, ‘İyi Değilim’, ‘Demesinler’ ve ‘Yüzyılın Aşk’ı şarkılarını seslendiren sanatçı konuklardan tam not aldı.

Sanatçı gecede konukların yoğun ilgilisi ile karşılaştı. Gecede kısa birde konuşma yapan sanatçı mekan sahibi Gamze Yücel’e Girne halkına böyle bir mekan kazandırdığı için teşekkür ederken Kıbrıs’tan ev alacağını da söyledi.

Bu büyük konserde Kıbrıs’ın en iyi dans grubu Aphrodite’nin birbirinden güzel ve yetenekli dansçıları da şovlarıyla da geceye renk kattı.

Mekanın sevilen DJ’i Ümit Akdeniz gece boyunca sanatçı Sinan Akçıl’a eşlik etti.