Girne’de Seda rüzgarı

Birçok unutulmaz eserlerine yer verip, sevenlerini coşturan Seda Sayan’a ilgi yoğundu.
Konser öncesinde ise sahne alan Türkiye’nin sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil yaptığı esprileriyle konukları gülmekten kırdı geçirdi.
Türkiye’nin yıllara meydan okuyan sanatçılarından Seda Sayan, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi akşamı Girne’de Rocks Hotel’de sahne aldı.
Birçok unutulmaz eserlerine yer verip, sevenlerini coşturan Seda Sayan’a ilgi yoğundu.
Konser öncesinde ise sahne alan Türkiye’nin sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil yaptığı esprileriyle konukları gülmekten kırdı geçirdi.