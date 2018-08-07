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Girne’de Seda rüzgarı

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Türkiye’nin yıllara meydan okuyan sanatçılarından Seda Sayan, geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi akşamı Girne’de Rocks Hotel’de sahne aldı.

Girne’de Seda rüzgarı
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Birçok unutulmaz eserlerine yer verip, sevenlerini coşturan Seda Sayan’a ilgi yoğundu.

 

Konser öncesinde ise sahne alan Türkiye’nin sevilen şovmeni Mehmet Ali Erbil yaptığı esprileriyle konukları gülmekten kırdı geçirdi.

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