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Girne’de Karadeniz rüzgarı

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Karadeniz müzikleriyle özdeşleşen sevilen sanatçı Şevval Sam, sahne aldığı Colony Otel’de konuklarını mest etti

Girne’de Karadeniz rüzgarı
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 “Yasak Elma” dizindeki oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Türkiye’nin ünlü sanatçısı, Karadeniz müzikleriyle özdeşleşen Şevval Sam, geçtiğimiz hafta sonu Girne’deki The Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.

Konuklarına unutulmaz bir konser yaşatan Şevval Sam, Karadeniz müziğinden dillere dolanmış parçalar seslendirerek, konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sanatçı, konserinde Türk sanat müziği ve Türk halk müziğinin yanı sıra türkülere de yer vererek konuklarını zaman zaman hüzünlendirirken hareketli şarkılarıyla da oynatmayı başardı.

Giydiği siyah sırt dekolteli elbisesiyle oldukça şık görünen Şevval Sam, şarkıları ve oyunları ile dinleyenlerine mükemmel bir gece yaşattı.

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