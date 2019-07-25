 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
Füze değil, çakıl ocağının dinamit patlatması
21 0
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
Ters şeride giren kadın sürücü kazaya neden oldu
242 0
 
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
Canlılar göz göre göre zehirleniyor
73 0
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
Hamitköy'ün hedef üst sıralar
173 0
Doğan kampa girdi
Doğan kampa girdi
81 0
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
Bafra’da tenis heyecanı yaşandı
49 0
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
Saykal, Gönyeli'ye çare oldu
1.1B 0
banner82

Girne’de ‘Candan’ bir gece

banner27

Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında sahne alan Candan Erçetin ve Kardeş Türküler, izleyenleri mest etti

Girne’de ‘Candan’ bir gece
banner267

 

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında önceki gece Candan Erçetin ve Kardeş Türküler sahne aldı.

Candan Erçetin ve Kardeş Türküler Girne amfi tiyatroda sahne aldı. 

9. Girne Kültür Sanat Günleri 6 Ağustos’ta Hayko Cepkin konseriyle devam edecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, Girne’de 107 ülkeden birçok farklı kültürden insanların yaşadığına dikkat çekerek, farklı dil ve kültürlerin şarkılarını seslendiren Candan Erçetin ve Kardeş Türküler grubunun izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattığını söyledi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.