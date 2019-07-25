Girne’de ‘Candan’ bir gece

Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında sahne alan Candan Erçetin ve Kardeş Türküler, izleyenleri mest etti

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 9. Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında önceki gece Candan Erçetin ve Kardeş Türküler sahne aldı.

Candan Erçetin ve Kardeş Türküler Girne amfi tiyatroda sahne aldı.

9. Girne Kültür Sanat Günleri 6 Ağustos’ta Hayko Cepkin konseriyle devam edecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konserde yaptığı konuşmada, Girne’de 107 ülkeden birçok farklı kültürden insanların yaşadığına dikkat çekerek, farklı dil ve kültürlerin şarkılarını seslendiren Candan Erçetin ve Kardeş Türküler grubunun izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattığını söyledi.