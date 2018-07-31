banner107
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
13 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
82 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
24 0
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
99 0
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
Kona'ya Demir Adam dokunuşu
26 0
GG U21 antrenmanlara başladı
GG U21 antrenmanlara başladı
101 0
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
Trafikte bu gibi ihmallere yer yok
49 0
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
Plaj Ligi'nde Çamlık çifte şampiyon
48 0
banner82
banner147

Girne’de arabesk rüzgarı esti

banner27

Arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, The Arkın Colony Otel'de müzik ziyafeti çekti

Girne’de arabesk rüzgarı esti
banner137

Türkiye’de arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, geçtiğimiz hafta sonu Girne’de The Arkın Colony Otel'de sevenleriyle buluştu.

"Karagözlüm" şarkısıyla sahneye çıkan Kaya, söylediği birbirinden özel şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede yaklaşık 2 saat kalan Serkan Kaya, 35 şarkı seslendirdi.

Hareketli şarkılarında davulcusuyla yaptığı davul şov ile konuklarının büyük beğenisini toplayan şarkıcı, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.