Girne’de arabesk rüzgarı esti

Türkiye’de arabesk müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, geçtiğimiz hafta sonu Girne’de The Arkın Colony Otel'de sevenleriyle buluştu.
"Karagözlüm" şarkısıyla sahneye çıkan Kaya, söylediği birbirinden özel şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede yaklaşık 2 saat kalan Serkan Kaya, 35 şarkı seslendirdi.
Hareketli şarkılarında davulcusuyla yaptığı davul şov ile konuklarının büyük beğenisini toplayan şarkıcı, hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.