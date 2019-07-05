Gençlerin Mehmet Erdem sevgisi

Güzelyurt Portakal Festivali’nde sahne alan Türkiye’nin sevilen sesi Mehmet Erdem’e özellikle gençler büyük ilgi gösterdi

Türkiye’nin sevilen besteci ve şarkıcılarından Mehmet Erdem, 42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında önceki akşam bir konser verdi.

Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydan’ında gerçekleşen konsere özellikle gençler ilgi gösterdi.

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarını sevilen şarkılarıyla coşturan sanatçı slow parçalarıyla büyük beğeni topladı.

Sanatçıyı izlemeye gelen hayranları gece boyunca bol bol resim çekerek, şarkılarını videolarına kaydettiler, Sempatik tavırlarıyla da beğeni toplayan sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecenin sonunda sanatçıya teşekkür plaketi takdim etti.