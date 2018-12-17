Gazeteciler moral depoladı

Gazeteciler yeni yıl balosunda gönüllerince eğlenip keyifli saatler geçirdi

Kıbrıs Türk medyasının emekçileri, önceki akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) düzenlediği yeni yıl balosunda buluştu.

“Medya-2019 Buluşması/Haberiniz Olsun” adı altında KTGB Kompleksi’nde yapımı yeni tamamlanan The Paradise Park Kışlık Salonu'ndaki yemeğe 250 civarında medya mensubu katıldı.



Yıl boyunca haberden habere koşan gazetecilerle diğer basın emekçileri, eğlenme fırsatı buldu. Gecede gazeteciler yeni yılı kutladı. Yeni yıl balosuna Kıbrıs Rum Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos başkanlığında bir heyet de katıldı.

Gecede konuşma yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, geceye katılımın yoğun olduğunu, gazetecileri bir arada görmekten Birlik olarak mutlu olduklarını ifade etti.

Sami Özuslu, KTGB olarak bütün basın kuruluşlarının ve gazetecilerin daha iyi koşullara kavuşması için çalıştıklarını, kısa süre önce imzalanan AB projesiyle çok önemli bir sürece girildiğini vurguladı. Özuslu, yeni yılın basın camiasına, topluma ve tüm dünyaya huzur, refah ve barış getirmesini diledi.

Birliğin düzenlediği yılbaşı piyangosu da büyük ilgi gördü. Hüseyin Kral’ın parodili konuşmalarıyla eğlenceye çevrilen yılbaşı piyangosunda uçak biletleri dahil pek çok hediye sahibini buldu.

Gazeteciler Birliği yeni yıl balosunda gazeteciler “Basın Özgürlüğü Hayatın Özgürlüğü” yazılı çerçevelerle anı fotoğrafı çektirdi. Gazeteciler, Adrenal Grubu'nun müzikleriyle eğlenip sohbet etme fırsatı buldu.



