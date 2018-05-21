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Gamze Yücel, yeni girişimlere imza atıyor

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Girne’nin en iyi mekanlarından olan Retro Lounge, Backwood XL ve BigBoss’un sahibi olan Gamze Yücel, önümüzdeki günlerde Girne Park Avm’de Garafırın’ı açmaya hazırlanıyor

Gamze Yücel, yeni girişimlere imza atıyor
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Ülkemizin genç ve başarılı iş kadını Gamze Yücel yaptığı başarılı işlerle hep gündemde. Kıbrıs eğlencesine yön veren genç iş kadını oldukça başarılı işlere imzasını atıyor. Eğlence sektörüne adını altın harflerle yazdıran Gamze Yücel, Kıbrıs’ta marka olmayı başardı. Yakaladığı başarının haklı gururunu yaşayan Yücel, uzun bir süre daha zirvedeki yerini koruyacağa benziyor. Şuan Girne’nin en iyi mekanlarından olan Retro Lounge, Backwood XL ve BigBoss’un hem sahibi hem de işletmeciliğini birebir kendisi yapıyor. Kıbrıs’a yatırım yapmaktan oldukça keyif alan Yücel, yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini de belirtti.

Türkiye’de ki bir çok ünlü sanatçı ile de yakın arkadaşlığı gözlerden kaçmıyor. Yakın sanatçı dostlarını mekanlarında ağırlamayı ihmal etmeyen genç iş kadını Türkiye eğlence piyasasında da adından başarılarla söz ettiriyor.

İşini aşkla yapan genç iş kadını önümüzdeki günlerde Girne Park Avm’de Garafırın’ı açmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yaz sezonuna ise harika bir sürprizle girmeyi planlayan Yücel bu konu hakkında çok yakında açıklama yapacağını da belirtti.

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