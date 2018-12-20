Gamze ile Mustafa’dan evliliğe ilk adım

Girişimci iş kadını Gamze Yücel geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi aldığı Mustafa Agha ile Ankara’da törenle nişanlandı

Ülkemizin genç, başarılı ve girişimci iş kadını Gamze Yücel geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi aldığı Mustafa Agha ile nişanlandı. Ankara’da gerçekleşen nişan töreni iki ailenin ve yakın akrabaların katılımı ile gerçekleşti. Ankara’da oldukça şık dekore edilen Pia Serra villasında gerçekleşen muhteşem törende genç çift mutluluklarının ilk adımını attılar.

Erbilli Mustafa Agha ve ailesi ilk gün Gamze Yücel’i babasından istedi ve ertesi günü ise nişan törenleri gerçekleşti.

Birbirlerine aşkla gönül bağı ile bağlanan Gamze Yücel ve Mustafa Agha çifti aileleri ile birlikte düzenledikleri nişan töreninde doyasıya eğlenmeyi de ihmal etmediler.