Gallis ile felekten bir gece

Rum taverna müziğinin öncülüğünü yapan Gallis, Merit Lefkoşa Hotel & Casino’da muhteşem bir geceye imza attı

Merit Lefkoşa Hotel & Casino, 2 Mart Cuma gecesi Gallis ile sevenlerini coşturdu.

Yunan, Türkçe pop ve Balkan müziğinin duayeni Gallis, tüm gece boyunca Türk ve Rum sevenleriyle özel sirtaki, zeybek ve oryantal danslarıyla muhteşem bir geceye imza attı.

Gallis,Yunanca şarkıların yanı sıra Türkçe şarkılara da sahnesinde yer verdi.Kıbrıs adasına özgü olan Dillirgayı’da sahnesinde söyleyerek büyük ilgi topladı.

Yaklaşık iki saat süren bu güzel geceye ev sahipliği yapan Merit Lefkoşa Hotel & Casino yönetici ve çalışanları da Gallis ve ekibini misafir etmekten onur duydu.

Performanslarının sonunda teşekkür çiçeğini kabul eden Gallis ve ekibi Merit Lefkoşa’da sahne almaktan mutluluk duyduklarını ileterek sahneden ayrıldılar.