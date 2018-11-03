banner107
Bu model sadece 24 adet üretildi
Bu model sadece 24 adet üretildi
0
Derbiden notlar
Derbiden notlar
0
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutun!
0
Rakipsiz lider Yenicami
Rakipsiz lider Yenicami
0
Züğürt bıraktı
Züğürt bıraktı
0
Garga, Yunus’u avladı
Garga, Yunus’u avladı
0
Köpek hırsızları iş başında
Köpek hırsızları iş başında
0
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
Cumhuriyetin 95’inci gurur yılı
0
banner82
banner147

Galaya Serenay damgası

banner27

Galaya Serenay damgası
banner192

Survivor’ın eski yarışmacısı, oyuncu ve futbolcu Serenay Aktaş, Murat Dalkılıç ve Melis Sezen’le başrollerini paylaştığı “Dünya Hali” filminin galasına katıldı. Giydiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettiren Serenay Aktaş, rol aldığı filmin galasına kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle katıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.