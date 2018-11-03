Galaya Serenay damgası

Survivor’ın eski yarışmacısı, oyuncu ve futbolcu Serenay Aktaş, Murat Dalkılıç ve Melis Sezen’le başrollerini paylaştığı “Dünya Hali” filminin galasına katıldı. Giydiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettiren Serenay Aktaş, rol aldığı filmin galasına kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle katıldı.
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