Funda Arar’dan albüm müjdesi

‘Yoluma Düşen Şarkılar’ isimli turnesiyle Türkiye’yi dolaşan Funda Arar soluğu Kıbrıs’ta aldı. Hafta sonu Cratos Premium’da sahne alan Funda Arar, hayranlarıyla hasret giderdi.
1500 kişinin izlediği konserinde başarılı sanatçı Tuvana Büyükçınar imzalı kıyafetiyle göz doldurdu.
Önümüzdeki aylarda yeni albümüyle sevenlerine sürpriz yapacak olan Arar, hayranlarına arabesk proje müjdesi verdi.
Dinleyenleriyle şarkı aralarında bol bol sohbet eden Arar, yeni albümünde Eypio’nun sıfır kilometre şarkısı ‘Sor’un da yer alacağını söyledi.
Sahne sırasında sıradaki şarkılarını kadınlardan istek alarak okuyan başarılı sanatçı, tüm annelerin de Anneler Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi.