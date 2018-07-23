Funda Arar fırtınası esti

Funda Arar sahne aldığı Cratos Premium Otel’de zerafeti ve bitmek bilmeyen enerjisi ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Funda Arar geçtiğimiz akşam Cratos Premium Otel’de sahne aldı. Songül Sarpbaş imzalı elbisesi ile kendine hayran bırakan sanatçı, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Unutulmaz şarkılarının yanı sıra önümüzdeki haftalarda dinleyicilerle buluşturacağı ‘Arabesk’ albümünden de şarkılar seslendiren güçlü yorumcu, zerafeti ve bitmek bilmeyen enerjisi ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının 2 saat boyunca sahnede kaldığı gecede kendisini izlemeye gelen yaklaşık 1000 kişi konser boyunca eşlik etti.