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Ferman Toprak, Girne’yi salladı

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Arabesk müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, Les Ambassadeurs Hotel&Casino’da sahne alarak sevenlerini coşturdu

Ferman Toprak, Girne’yi salladı

Türkiye’de arabesk müziğin sevilen ismi Ferman Toprak, Cumartesi akşamı Girne’nin sevilen hotellerinden Les Ambassadeurs Hotel&Casino da sahne aldı.

Hayranlarıyla bir araya gelen başarılı sanatçı, gece boyunca seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla mekanı dolduran konuklara keyifli bir gece yaşattı.

Eğlencenin doruğuna çıkan Les Ambassadeurs Hotel & Casino konukları, Ferman Toprak’a gösterdikleri yoğun ilgi de gözlerden kaçmadı.

Sanatçının konukların arasına inerek onlarla birlikte seslendirdiği bazı parçalarla coşku adeta tavan yaptı.

‘Hayatı tespih yapmışım’ şarkısıyla çıkış yaparak gönüllerde taht kuran sanatçı bu şarkısıyla konukları coşturdu.

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