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Ferhat Göçer’le şarkılar dile geldi

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The Savoy Hotel’de Türkiye’nin başarılı sanatçısı Ferhat Göçer rüzgarı esti. Ağırlıklı olarak kendi şarkılarını seslendiren Ferhat Göçer, yine tüm konukları mest etti

Ferhat Göçer’le şarkılar dile geldi
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Türkiye’nin ünlü sanatçısı, aşk doktoru lakaplı Ferhat Göçer The Savoy Hotel’de sahne aldı. 

Müzik piyasasında büyük ses  getiren “Cennet” şarkısı ile konserine başlayan Göçer, “Yıllarım Gitti”, “Kızım” gibi sevilen şarkılarını da kendisini izlemeye gelen konukları için söyledi.

Kendi şarkılarının yanı sıra repertuarında Karadeniz türküleri ve Türk sanat müziğine de yer verirken herkesi oynatmayı da unutmadı.

Göçer, “Şarkılarımı moralinize moral, sevincinize sevinç katmak için söyleyeceğim” diyerek enerjisini tüm salona yansıttı.

 

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