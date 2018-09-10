Fatma ile Semih ilk adımı attılar

Yürün ailesinin güzel kızı Fatma ile Arkoy ailesinin yakışıklı oğlu Semih düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte attılar

Ayşe – Erdem Yürün çiftinin güzel kızları Fatma ile Ayşe – Zekir Arkoy çiftinin yakışıklı oğulları Semih, evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Meril Restorant’ta düzenlenen nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini Veli Akdeniz takarken, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Fatma – Semih çiftine, bu mutlu gecelerinde aileleri ve arkadaşları eşlik ederken, mekanın daimi sanatçıları Burçin, Çilem Şahan ve piyanist İrfan’nın söyledikleri parçalarla konuklar güzel bir gece geçirirdi.

Lefkoşa Folklör Derneği de gecede folklör gösterisi ile konuklardan tam not aldı.