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Fatih Ürek’le bayram havası

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Renkli sahne performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Fatih Ürek, Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Ürek, birbirinden hareketli parçalarla konuklara bayramı erken yaşattı

Fatih Ürek’le bayram havası
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 Yüksek kalite standartları ve geleneksel  sıcak misafirperverliğini bir araya getiren Kaya Palazzo Hotel, Ürek’in muhteşem performansı ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Görkemli sahnesine birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Eğlence dünyası denince akla gelen ilk isimlerden Fatih Ürek, muhteşem yılan dansı ve sahne performansıyla Cumartesi  akşamı şarkılarını Kaya Palazzo Hotel’de seslendirdi.

Ürek, söylediği hareketli parçalarla konuklara bayram öncesinde bayram havası yaşattı.

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