Fatih Ürek Lefkoşa’yı salladı

Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da iki gece üst üste hayranları ile buluşan Fatih Ürek, dams dolu bir gecede hem oynadı hem oynattı

Eğlence ve şovdünyasının ünlü ismi Fatih Ürek, Merit Lefkoşa Hotel&Casino’da iki gece üst üste hayranları ile buluştu.

Fatih Ürek kendisini dinlemeye gelen hayranlarına keyifli ve dans dolu bir gece sunarak unutulmaz şarkıları ile herkesi coşturdu.

Merit Lefkoşa sahnesinde göbek dansı şovunu alkışlar içinde yapan sanatçı, konukların arasına karışarak tek tek selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.Bir an olsun yerinde durmayan Fatih Ürek hem oynadı hem oynattı.

Merit Lefkoşa Hotel & Casino yönetici ve çalışanlarına tek tek teşekkür eden sanatçı Merit Lefkoşa’nın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu dile getirerek sahneden ayrıldı.