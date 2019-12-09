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Fashion World Boutique, Haspolat’ta faaliyette

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Haspolat’ta son dönemde faaliyete geçen işletmelerin sayısı hızla artarken, köy içerisinde Fashion World Boutique de hizmete girdi.

Fashion World Boutique, Haspolat’ta faaliyette

En yeni en moda giyim eşyalarının, en özel fiyatlarla özelde Haspolatlılar’ın genelde ise tüm ülke insanının beğenisine sunulduğu Fashion World Boutique, geçtiğimiz günlerde yapılan açılış töreni ile hizmete girdi.

Hacer Tabak’ın direktörlüğünü yaptığı Fashion World Boutique giyim sektörüne büyük renk getirirken, Fashion World Boutique açılışı, Tabak ailesinin yanı sıra Şehri İstan ve Tat More şirketleri direktörü Hüseyin Ucuz birlikte yaptılar. Haspolatlılar da köylerinde faaliyete geçen Fashion World Boutique açılışına büyük ilgi gösterdiler.

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