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Erkeklerin imajını Erol Berber belirleyecek

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Lefkoşa, Erol Berber Salonu ile yeni bir kuaför salonuna daha kavuştu.

Erkeklerin imajını Erol Berber belirleyecek
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Erol Cingöz’ün direktörlüğüne Göçmenköy bölgesindeki Near East Bank Şubesi yanında hizmete açılan Erol Berber Salonu, kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı.

Bölgeye yepyeni bir mekan kazandıran başarılı girişimci Erol Cingöz, erkek saç ve cilt bakımı konusunda oldukça iddialı. 

Yıllardır berberlik mesleğinin içinde olan Erol Cingöz’ün bu yeni yatırımı, müşterilerinin de büyük beğenisini kazandı.

Modern tasarım ve hijyen kurallarına uygun olarak dizayn edilen, kaliteli hizmeti, müşteri memnuniyeti ve uygun fiyat politikasıyla da dikkat çeken Erol Berber Salonu, özellikle Lefkoşalı bayların ve erkek çocuk sahibi ailelerin adresi olmayı başardı.

Müşterileri için en iyi hizmeti veren Erol Cingöz, ferah ve hijyenik ortamda, müşterilerin dilediği imkana rahatlıkla ulaşabileceğine dikkat çekerek, “İş yerimizde, saç ve sakal kesimi, cilt bakımı, saç ve saç derisi bakımı, saç boyama, model tasarım, yüz maskesi ve benzeri birçok hizmeti, en iyi şekilde icra ediyoruz” diye konuştu. 
 

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