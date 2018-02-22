Engelsiz yaşama özel defile

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımcısı Merit International, bu kez engelsiz yaşama katkı sağlıyor. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına düzenlenecek defilede, dünyaca ünlü Kıbrıslı modacı Raşit Bağzıbağlı’nın “Merit Özel Koleksiyonu” sergilenecek. 3 Mart Cumartesi günü Merit Crystal Cove Hotel’de düzenlenecek defilenin baş mankeni Çağla Şikel olacak. 30 parça kıyafetin sergileneceği moda şöleninden elde edilecek gelir, Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak

Merit International, 2018 yılının ilk sosyal sorumluluk projesine hazırlanıyor.

2017 yılı içinde; Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü ve Lefkoşa Çocuk Yuvası yararına defileler düzenleyen Merit International, yine “sponsor” olarak büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Ünü dünyaya yayılan Kıbrıslı modacı Raşit Bağzıbağlı, “Merit Özel Koleksiyonu”ile büyük bir şov yapacak. Merit International sponsorluğunda 3 Mart Cumartesi günü Merit Crystal Cove Hotel Balo salonunda düzenlenecek defilenin koreografisini Yasin Soy gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs’tan ve Türkiye’den gelecek konukların da hazır bulunacağı defilenin baş mankeni Çağla Şikel olacak. 30 parça kıyafetin sergileneceği Raşit Bağzıbağlı defilesinde, daha önceki defilelerde olduğu gibi bir elbise açık arttırma usulü satışa çıkartılacak. Defileden elde edilecek gelirin tamamı Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN

Etkinliğin detayları önceki gün düzenlenen bir basın toplantısı ile paylaşıldı. Engelsiz bir dünya yaratmak adına sorumluluklarının bulunduğunu belirten Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, “Merit International olarak, sponsorluklarımızla değerli adamızı kültür ve sanat alanında canlandırma, bunun yanı sıra dernek, vakıf ve kurumlara da destek sağlama çabasındayız. Biz bu organizasyonumuzda, engelsiz bir yaşama destek olmayı seçtik” dedi.

Daha önceki organizasyonlarda olduğu gibi 2018 yılının ilk defilesinden elde edilecek tüm gelirin bağışlanacağını belirten Hanzade Özbaş, “Sosyal sorumluk projeleri toplumların yolunu aydınlatan, yaralarını saran önemli girişimlerdir. Sponsor olarak hayata geçirdiğimiz her sosyal sorumluluk etkinliği, pek çok Kıbrıs kurumunu yüreklendirdi ve yüreklendirecektir. Raşit Bağzıbağlı ile yapacağımız etkinlikten elde edilecek gelir, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak” dedi.

“ÖZEL BİR KOLEKSİYON SUNACAĞIZ”

Bir sosyal sorumluluk projesinde yer alacağı için çok şanslı olduğunu belirten Raşit Bağzıbağlı, “Merit ailesiyle birlikte böylesi anlamlı bir projede yer alacağım için çok şanslıyım ve heyecanlıyım. Canlı bir senfoni orkestrası eşliğinde sevgili Çağla Şikel ve diğer manken arkadaşlarımızla özel bir koleksiyon sunacağız” dedi.

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ”

Kıbrıs’ta olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve içinde yaşadıkları topluma dokunmaktan mutlu olduklarını belirten Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan ise, Merit ailesi olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini, yönetim olarak her türlü desteği verdiklerini söyledi.

ÖNEMLİ BİR EKSİK TAMAMLANACAK

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ile Kültür ve Sanat Faaliyetleri Sorumlusu Ruhsal Vudalı da, desteklerinden dolayı NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş, Raşit Bağzıbağlı ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan başta olmak üzere tüm Merit ailesine teşekkürlerini sundular. Günay Kibrit, “Bu anlamlı defileden elde edilecek gelir ile derneğimiz bünyesinde bulunan Mehmet Reis Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin önemli bir eksiğini tamamlayacağız” dedi.

Defilenin baş mankeni Çağla Şikel olacak