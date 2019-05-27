En iyiler ödüllerini buldu

Kuzey Kıbrıs turizmine damgasını vuran ve farklı alanlarda faaliyet gösteren marka ve isimler, Merit Crystal Cove Hotel ana sponsorluğunda Altın Caretta Ödülleri ile onurlandırıldı.

İnternet ortamında yapılan ve birbirinden farklı kategorilerde marka ve kişilerin ödüllendirildiği gece, Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs’tan pek çok ünlü ismin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Didem Deren ve Burç Tunçer’in sunduğu gecede açılış konuşmasını yapan Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Saygın Kurt, KKTC’nin bir turizm markası olması yolunda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından geçilen ödül töreninde 59 kategoride ödüller alkışlar arasında sahiplerine takdim edildi.

Yılın İş Kadını ödülü Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk’a Rasim Öztekin tarafından verilirken, Ayrıca geceye 5 ayrı kategoride ödüle layık görülen Net Holding ve markaları damgasını vurdu.

“Yılın Lezzet Markası” Merit Park Hotel’te misafirlerini ağırlayan Park’ta Et,

“KKTC Yılın İnternet Gazetesi” Diyalog,

“Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” deniz kaplumbağaları rehabilitasyon merkezi Meritta, “Yılın Oteli” Merit Crystal Cove Hotel “Yılın Turizm Markası” olarak Net Holding ödüle layık görüldü.

Alkışlar arasında sahneye gelen Hande Tibuk, Ercan Turhan, Melis Gülcan, Silem Sargın Kara ve Ece Aka, Sezgin Madencioğlu temsil ettikleri kurumlar adına ödüllerini aldılar.

1. Altın Caretta Yaşam ve Turizm Ödülleri gecesinde Rasim Öztekin, Barış Manço, KKTC Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, Sinan Özen, Sinan Vardar’a farklı katagorilerde Onur Ödülü ile taçlandırıldılar.