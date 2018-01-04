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Emel Sayın’la nostalji yolculuğu

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Türk sanat müziğinin duayen ismi Emel Sayın, en sevilen şarkılarını Savoy Otel’deki hayranlarıyla birlikte seslendirdi

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Emel Sayın’la nostalji yolculuğu
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Girne’deki Savoy Otel yeni yıl akşamı Türkiye’nin sevilen Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın’ı sahnesinde ağırlarken, sürprizli gecede güzel saatler yaşandı.


Gecede enerjisiyle dinleyicilerini coşturan Sayın, sahnede son dönemin popüler şarkısı Bağdat’ı da söyledi. Dinleyicilerin ısrarı üzerine sevilen şarkısı  Mavi Boncuk’u da söyleyen Sayın, “Mavi boncuk kimde gelip bulacağım” diyerek dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. 


Birinci Medya Kurucu Başkanı Ertan Birinci, yılbaşı programı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Savoy Otel’de sahne alan Emel Sayın'a programı sırasında çok özel ve anlamlı sürpriz hediye ile yeni yılını kutladı. Erdinç Kuyumculuk tarafından hazırlanmış özel mikrofon kolyeyi sahnede Sayın'a hediye eden Birinci '' Siz sahnesiniz. Siz efsanesiniz. Siz Türkiye’siniz. Sizi Kıbrıs'ta ağırlamaktan onur duyuyoruz'' dedi.


Programı izlemeye gelenler tarafından büyük alkış eşliğinde sürpriz hediyesini alan Emel Sayın, teşekkür ederken çok duygulandığını ifade etti.

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