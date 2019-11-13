Eğlencenin nabzı Bogota’da atıyor

Girne’de kısa bir sürede eğlence severlerin vazgeçilmez adresi olmayı başaran Bogota Bar’da dolu dizgin geceler sürüyor.

Etkinlikleriyle konuklarını eğlendirmeye devam eden Bogota, her yaştaki konuklarına hitap etmeyi başarıyor.

Girne’nin sevilen ve popüler ismi Koray Topaloğlu’nun işletmeciliğinde kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle büyük beğeni kazanan Bogota, gerek hafta içi gerekse hafta sonları eğlence severlerin akınına uğruyor.

Canlı müzik ve Dj’ler eşliğinde keyifli saatler yalayan konukların enerjisi bir an olsun düşmüyor.