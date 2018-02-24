Eğlencenin dublesi yaşanıyor

Lefkoşa’daki Duble Meyhane’de sahne alan Nil Kırlangıç, Barış Aksoy ve Mehmetcan, konukları piste dökerek, eğlencenin duble yaşanmasını sağlıyor

Ülkemizde taverna gecelerinde isminden söz ettiren Lefkoşa’daki Duble Meyhane’de eğlence tam gaz sürüyor.

Mekanda geçtiğimiz cumartesi gecesi gerçekleşen programında sahne hiç boş kalmadı.

Mekanda ilk olarak ülkemizin güzel sanatçısı Nil Kırlangıç sahne alarak konukları sohbete ve eğlenceye hazırlarken, Nil’in ardından sahneye çıkan Barış Aksoy ise hareketli şarkılar eşliğinde konukları piste taşıdı.

Mekanda son olarak sahneye çıkan Mehmetcan eşliğinde keyifleri iyice coşkuya dönüşen konuklar sohbet ve muhabbet dolu gecenin tadını çıkardılar.