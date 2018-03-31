Eğlencenin adı Papageno

Kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle fark yaratan Papageno’da tempo hiç düşmüyor

Girne’de eğlencenin nabzını tutan Papageno Bar, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle sektörün zirvesinde yer alan Papageno, gerek hafta içi gerekse hafta sonları eğlence severlerin akınına uğruyor.

Mekanda özellikle Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi olan DJ Uğur Atay’la eğlence bir başka yaşanıyor.

DJ Uğur Atay, temposu yüksek şarkılarla konukları hayli hareketlendirirken, mekandaki enerji de geç vakitlere kadar bir an olsun düşmüyor.

Hareket dolu geceden objektiflere de oldukça renkli görüntüler yansıyor.