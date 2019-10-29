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Eğlencenin adı Bogota

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Eğlencenin adı Bogota
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Girne’de kısa süre önce hizmete açılan Bogota Bar, eğlence severlerin en uğrak mekanı haline geldi. Canlı müzik performansları ve usta DJ’lerin en hit parçalarıyla doyasıya eğlenen konuklar, mekanda coşkuyu doruğa taşıyor. Koray Topaloğlu’nun başarılı işletmeciliğinde kalitesi, atmosferi ve eğlencesiyle farkını ortaya koyan Bogota Bar’da enerji geç vakitlere kadar bir an olsun düşmüyor. Hafta içi ve hafta sonu konukların akınına uğrayan mekan, bu kış sezonuna farklı organizasyonlarla damga vurmaya hazırlanıyor.

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