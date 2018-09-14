Cage Club’ta eğlenceye doyum olmuyor

Girne’de eğlence hayatını canlandıran Cage Club’ta eğlenceli geceler hız kesmiyor.

Daimi DJ’leri Barış Pulat ve J&B 'nın gecenin ritmini elinde tuttuğu mekanı dolduran konuklar bol dans ederek stres atıyor.

Adanın dört bir yanından eğlence severlerin konuk olduğu mekanda birbiri ardına sıralanan hitlerin yanında mekanın şov ekibinin gösterileri de ayrı bir güzellik yaratmakta.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen gecede bayanların şıklıklarıyla göz doldurduğu gecede objektiflere oldukça renkli görüntüler yansıdı.