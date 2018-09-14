banner107
29 0
Kahvede de fırsatçılık!
Kahvede de fırsatçılık!
155 0
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
Darbeyi Anlatan En İyi 10 Kitap
19 0
Dürüst’e para cezası
Dürüst’e para cezası
114 0
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
Ürkütücü ikizlerin sıradışı hikayesi
83 0
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
Çevre Koruma Dairesi, St. Hilarion Bölgesinde temizlik yaptı
12 0
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
Vudalı Kupası, Ozanköy'ün
227 0
Okunması Gereken 20 Klasik
Okunması Gereken 20 Klasik
66 0
banner82
banner147

Eğlenceli geceler hız kesmiyor

banner27

Cage Club’ta eğlenceye doyum olmuyor

Eğlenceli geceler hız kesmiyor
banner192

Girne’de eğlence hayatını canlandıran Cage Club’ta eğlenceli geceler hız kesmiyor.

Daimi DJ’leri Barış Pulat ve J&B 'nın gecenin ritmini elinde tuttuğu mekanı dolduran konuklar bol dans ederek stres atıyor.

Adanın dört bir yanından eğlence severlerin konuk olduğu mekanda birbiri ardına sıralanan hitlerin yanında mekanın şov ekibinin gösterileri de ayrı bir güzellik yaratmakta.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen gecede bayanların şıklıklarıyla göz doldurduğu gecede objektiflere oldukça renkli görüntüler yansıdı.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.