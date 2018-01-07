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Eğlence ve lezzette Big Boss farkı

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Girne’deki Big Boss, hem eğlencede hem de lezzette fark yaratmaya devam ediyor

Eğlence ve lezzette Big Boss farkı

Hizmete açıldığı günden bu yana kaliteli hizmetiyle büyük beğeni toplayan Girne’deki Big Boss, hem eğlencede hem de lezzette fark yaratmaya devam ediyor.

Yılbaşı gecesi de yine iddiasını ortaya koyan Big Boss, Olga Napoli’nin canlı müzik performansı ile geceye başladı.

Big Boss dolu dolu yeni yıl programına Türkiye’nin en iyi kemancılarından Suay Doğanay ile devam etti.

Daha sonra DJ Mert Özkaya yılbaşı özel performansı ile gelen misafirlere coşkulu anlar yaşattı.

Mekan sahibi Gamze Yücel ise yeni yıl ile ilgili “İş prensibimiz hem eğlenip hem de eğlendirmek şimdi de hayatınıza lezzet katacağız” diye açıklamada bulundu.

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