Eğlence hayatına yeni soluk gelecek

Zarifem’e hayat veren başarılı girişimci Gaye Çıral, mekanı yakın zamanda şov konseptine çevirmeye hazırlanıyor

Eğlence sektöründe Zarifem’e hayat veren başarılı girişimci Gaye Çıral, yeni projelerini HALKIN SESİ’ne anlattı.

Bugüne kadar menajerlik ve organizasyon işleriyle başarılı çalışmalara imza atan Çıral, Zarifem’i yakın zamanda şov konseptine çevirmeye hazırlanıyor.

Zarifem’in artık kapılarını saat 20.00’de açacağını söyleyen Çıral, gecenin hafif müzikle başlayacağını sonra eski tarz müzik eşliğinde devam edeceğini, ardından oryantaller ve dansçılarla coşkunun tavan yapacağını ifade etti.

Zarifem’de Karadeniz gecesi, Sıra gecesi, Yunan gecesi, Roman gecesi ve Hollywood gecesi gibi birçok organizasyonu gerçekleştirmeyi hedefleyen Gaye Çıral, Zarifem için güzel olan her şeyi yapacağını anlattı.

Mekanda yeni dönemde konuklara 12 çeşit meze, ara sıcak tatlı ile birlikte fix menü 80 TL olacak. Saat 04.00’a kadar eğlencenin devam edeceği Zarifem’de ağırlıklı olarak yerel sanatçılar sahne alacak.

Sevilen sanatçı İrem Barani’nin de konuklarıyla buluşacağı Zarifem için Türkiye’den Betül Çağlar da gelecek.

Haftanın 6 günü canlı müziğin olacağı mekanda yukarı bölümde ise iki hafta sonra hizmet girecek olan Roof Lunch yer alacak.

Kulüp tarzında sıcak ortamın sağlanacağını söyleyen Gaye Çıral, Kıbrıs’ta bir ilke imza atmak istediklerini söyledi.

Kıbrıs’taki insanlarla çok güzel dostluklar kurduğunu ve bundan çok memnun olduğunu dile getiren Gaye Çıral, “Yeni mekanımızda konuklarımız akşam yemeğini yiyip müzik dinleyebilecek, şovları isteyenler kulübe çıkabilecek,

vakti ise sabah gelip kahvaltısını yapıp akşam üstü ise nargilesini içebilecek tek bir konsept içinde üç farklı konsept yaratacağız” dedi