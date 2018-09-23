Ece Erken’in banka hesabına haciz konuldu

İç mimar Jale Barahya tarafından açılan dava sonucunda mahkeme Ece Erken'i haksız bulunca, 40 yaşındaki sunucunun banka hesabına haciz konuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ece Erken, "Kandırıldığımı düşünüyorum" dedi

Ece Erken, evini dekore ettirmek için anlaştığı iç mimar tarafından mahkemeye verildi. Show TV’den Hazan Kutsal’ın haberine göre, 40 yaşındaki sunucunun banka hesabına haciz konuldu. Erken, eski komşusu olan iç mimar tarafından kandırıldığı ifade ederek, “Anlaştığım paranın üstüne para isteniyor. Kandırıldığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BENDEN İSTENİLEN PARA 500 BİN TL”

Ece Erken, “Şu an bankadaki 300 bin TL civarındaki parama haciz konuldu. Mağdur olan benim.Güvendiğim insanların bu şekilde kötü niyetli çıkması beni çok üzüyor. 200 bin TL’ye yakın ödeme yaptım. Evde oturduktan sonra kapım çalındı. '60 bin TL daha verirsen anlaşırız' denildi. Şu an benden istenen para 500 bin TL, ben o paraya ev alırdım" dedi.

"DAVAYI BEN KAZANDIM"

Konu hakkında konuşan Jale Barahya, “Dava açtım ve haklı bulundum. İki bilirkişi beni haklı buldu. Davayı ben kazandım. Şu an temyizde” ifadelerini kullandı.